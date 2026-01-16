В Москве сократился один тип квартир

Эксперт по жилью Мурмуридис: В Москве сократилось число квартир с отделкой

Количество квартир с отделкой на первичном рынке столицы за год сократилось почти в два раза. Об этом агентству «Москва» сообщила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

В первой половине января 2026 года доля предлагаемых лотов в «старых» границах с чистовой отделкой составляет 17 процентов (6,5 тысячи), годом ранее доля таких лотов составляла 23 процента (11,2 тысячи). Количество таких лотов за год сократилось на 42 процента. Ожидается снижение предложения: к концу года доля лотов с чистовой отделкой может составить 10-12 процентов. Отмечается, что застройщики часто переносят сроки сдачи именно в домах с большим количеством квартир с отделкой.

Причиной сокращения эксперты назвали дефицит квалифицированных кадров на строительной площадке, рост стоимости стройматериалов, изменения налогового законодательства.

Ранее стало известно, что новостройки в старых границах Москвы подорожали в 2025 году в среднем на 21,9 процента, до 600,6 тысячи рублей за квадратный метр.

