Оценено подорожание новостроек в Москве

bnMAP.pro: Новостройки в старой Москве подорожали на 22 %

Новостройки в старых границах Москвы подорожали в 2025 году в среднем на 21,9 процента, до 600,6 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на bnMAP.pro.

Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте по итогам года выросла на 24,6 процента, до 406,7 тысячи рублей, в бизнес-классе — на 15,9 процента, до 584 тысяч рублей, в премиум-классе — на 1,1 процента, до 1,1 миллиона рублей.

Средний бюджет покупки в массовом сегменте к концу 2025 года составил 21 миллион рублей (плюс 41,6 процента за год), в бизнес-классе — 36 миллионов рублей (плюс 16 процентов), в премиум-классе — 124,1 миллиона рублей (минус 2 процента).

Ранее россиянам посоветовали не продавать квартиру в начале 2026 года. Рекомендуется совершать сделку через 9-12 месяцев, на фоне роста цен и отложенного спроса.