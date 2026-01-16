В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

Аналитик Шпетле: Трамп вряд ли пошлет войска в Иран из-за давления в США

Президент США Дональд Трамп вряд ли пошлет американские войска в Иран из-за общественного давления в Соединенных Штатах. Об этом РИА Новости рассказал венгерский аналитик Георг Шпетле.

«Америка что-то предпримет, но она не будет отправлять войска в Иран. Америка не стала бы вмешиваться в войну, которая может длиться несколько лет, потому что американская общественность этого не примет», — отметил эксперт.

По словам Шпетле, если Трамп все же решится на проведение наземной операции, то «он будет противоречить самому себе, своим собственным предвыборным обещаниям», а исход американско-иранской войны «будет сомнительным».

Ранее США расширили санкции против Ирана, потому что официальный Тегеран действует «в ущерб благосостоянию иранского населения».