В новых военных контрактах США не нашлось места Украине

В военных контрактах США от 15 января не указаны поставки Украине

В новых военных контрактах США, опубликованных 15 января, нет ни одной позиции для Украины. Об этом сообщается в материалах Минобороны США, с которыми ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, в разделе «контракты на 15 января 2026 года» перечислены актуальные заказы для Агентства противоракетной обороны, сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, Агентства оборонной логистики и Агентства по снижению угроз в обороне.

Уточняется, что компания Mission Essential Group LLC в штате Огайо получила контракт, который предусматривает поставку военной техники в Канаду, Великобританию, Новую Зеландию и Австралию. При этом о возможной отправке этой продукции Украине не сообщается.

Также указано, что компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. получила предложение по обслуживанию парка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 ВВС Италии. Ранее эта страна также никогда не занималась поставкой подобного вида продукции Киеву.

10 ноября прошлого года на фоне шатдауна США приостанавливали поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают Украине. В частности, известно, что эта мера коснулась управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM, боевых систем Aegis и американской системы залпового огня HIMARS. Эти вооружения не получили Польша, Дания и Хорватия.