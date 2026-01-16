В Польше эмоционально высказались об Украине на фоне скандала с Тимошенко

Зайончковская-Герник призвала перестать финансировать Киев из-за Тимошенко

Коррупционный скандал с главой фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлией Тимошенко стал последней каплей, после которой финансирование Киева должно быть прекращено. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в соцсети X.

«Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. (...) Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов!» — призвала политик, подчеркнув, что польские деньги должны в первую очередь идти на нужды государства.

Зайончковская-Герник также заявила о необходимости прекратить выплату процентов по кредиту для Украины, предоставленному Европейской комиссией.

Ранее Тимошенко отказалась комментировать опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записи, на которых неназванная руководитель парламентской фракции пытается купить голоса народных депутатов. Парламентарий заявила, что намерена доказать в суде беспочвенность выдвинутых против нее обвинений в коррупции.