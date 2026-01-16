Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:59, 16 января 2026Мир

В Польше эмоционально высказались об Украине на фоне скандала с Тимошенко

Зайончковская-Герник призвала перестать финансировать Киев из-за Тимошенко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress

Коррупционный скандал с главой фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлией Тимошенко стал последней каплей, после которой финансирование Киева должно быть прекращено. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в соцсети X.

«Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. (...) Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов!» — призвала политик, подчеркнув, что польские деньги должны в первую очередь идти на нужды государства.

Зайончковская-Герник также заявила о необходимости прекратить выплату процентов по кредиту для Украины, предоставленному Европейской комиссией.

Ранее Тимошенко отказалась комментировать опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записи, на которых неназванная руководитель парламентской фракции пытается купить голоса народных депутатов. Парламентарий заявила, что намерена доказать в суде беспочвенность выдвинутых против нее обвинений в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Во Франции неожиданно высказались о начале конфликта на Украине

    Одной категории россиян напомнили о скидках на оплату услуг ЖКХ

    Предсказаны последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

    Девушка отказала бойфренду в сексе и поплатилась жизнью

    Возмущенному бойфренду признавшейся в имитации оргазма девушки дали совет

    В Польше эмоционально высказались об Украине на фоне скандала с Тимошенко

    В российском городе загорелся бизнес-центр с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok