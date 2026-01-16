В Польше раскрыли сроки строительства военного объекта на границе с Белоруссией

Замглавы Минобороны Томчик: Польша через два года завершит щит против дронов

Польша через два года завершит создание на границе с Белоруссией системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которую прозвали «антидроновым щитом». Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, в эфире Radio Zet.

«Сколько времени займет создание национальной системы противодействия беспилотникам? Проект San и польский антидроновый щит в рамках "Восточного щита" достигнут предварительной готовности через 6 месяцев. Вся система будет готова через 24 месяца», — указал представитель оборонного ведомства.

Томчик добавил, что эта программа является современной для Европы и в скором времени ее проект будет представлен.

В декабре прошлого года Томчик заявлял, что Польша планирует построить систему обороны от беспилотных летательных аппаратов за два миллиарда евро. По его словам, Варшава хочет сделать группу новых фортификаций для обороны вдоль восточной границы. Они будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы создания помех для дронов.