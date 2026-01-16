Реклама

17:54, 16 января 2026

В России допустили наращивание военного присутствия США в Гренландии

Сенатор Чижов: США могут нарастить военное присутствие в Гренландии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

США по соглашению с Данией могут нарастить военное присутствие в Гренландии. Такое развитие событий допустил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов напомнил, что в период Второй мировой войны США подписали соглашение с датским правительством, которое находилось в изгнании, потому что Дания была оккупирована нацистами, о защите Гренландии как датской территории.

«На смену этому пришло соглашение 1951 года, американо-датское, на основании которого Соединенные Штаты развернули свое военное присутствие на острове Гренландия. Это военное присутствие продолжалось достаточно долго. После окончания холодной войны американцы его свернули», — добавил Чижов, допустив, что на основании соглашения США и Дании Вашингтон может нарастить на острове свое военное присутствие.

При этом политик обратил внимание на то, что Гренландия не является территорией Евросоюза с 1985 года, когда было принято решение выйти из его состава.

Ранее сообщалось, что страны НАТО по запросу Дании решили отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии. Больше всего военнослужащих намерены направить Франция и Германия.

