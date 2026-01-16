В России оценили последствия выхода одной европейской страны из состава НАТО

Сенатор Пушков: Выход Дании из НАТО приведет к утрате политической идентичности

В случае выхода из НАТО Дания утратит свою политическую идентичность. Последствия такого решения для европейской страны оценил сенатор Алексей Пушков, опубликовав соответствующий пост в Telegram.

Ранее экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль допустила, что Дания может выйти из Североатлантического альянса в случае перехода Вашингтона от риторики к силовой практике в вопросе присоединения Гренландии к США.

Пушков предположил, что вероятность выхода Дании из НАТО есть, но она невысока. «Это выглядит больше, как попытка шантажа со стороны обиженной страны с полузабытыми имперскими рефлексами, чем как реальная угроза. В Вашингтоне это, видимо, понимают. Но даже если Дания решится на такой шаг, для Трампа ее пребывание в НАТО намного менее важно, чем включение Гренландии с ее 2,1 миллиона квадратных километров территории и выходом на Арктику в состав США», — обозначил сенатор.

По его словам, от выхода из НАТО больше всего потеряла бы сама Дания, для которой пребывание в альянсе является решающим фактором политического веса. В частности, на данный момент страна занимает первое место в Европе по выделению помощи Киеву на душу населения.

«Была бы потеря и для НАТО — альянс лишился бы небольшого, но активного члена, и впервые с 1949 года потерял бы свою целостность. Но для Дании выход из НАТО означал бы утрату всех сильных сторон своего политического положения — и ни одного плюса», — заключил Пушков.

15 января состоялись переговоры представителей Дании и США, которые выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Стороны так и не смогли прийти к соглашению.