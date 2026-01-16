Реклама

Россия
12:01, 16 января 2026Россия

В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

Депутат Затулин предложил Польше оплатить компенсацию за оккупацию Кремля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Разговоры в Польше о компенсации со стороны Москвы за действия СССР в 1939 году бессмысленны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он подчеркнул, что события в сентябре 1939 года были освободительным походом Советского Союза. Парламентарий также отметил, что подобные требования стоят не дороже бумаги, на которой они излагаются.

«Если Польша таким образом погружается в обстоятельства исторической давности, то почему бы нам не потребовать с нее компенсации за Смутное время, оккупацию Кремля в начале XVII века», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли предотвратить Вторую мировую войну. Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал, что в свое время по поручению президента России они провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны.

