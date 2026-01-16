Реклама

15:02, 16 января 2026

В России высказались об остановке поставок электроэнергии в Китай

Депутат Алтухов: Доля российских поставок электроэнергии в Китай была небольшой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Доля российской электроэнергии, поставляемой в Китай, была небольшой и их могут возобновить после корректировки цен, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Доля наших поставок для Китая была небольшой. Ее вполне можно покрыть за счет балансировки энергосистемы и увеличения генерации. Для нас тоже эти излишки важны — растет энергопотребление, в том числе за счет криптомайнинга. Контракт (с «Интер РАО» — прим. «Ленты.ру») продолжает действовать. Как только скорректируются цены, поставки могут быть возобновлены», — сказал Алтухов.

Вопросы международной торговли, включая импорт и экспорт электроэнергии, решаются обеими сторонами на основе рыночных принципов и коммерческих соображений, пояснил он. Контракт китайской государственной электросетевой корпорацией с «Интер РАО» остается действующим до 2037 года, напомнил политик.

«Энергетическое сотрудничество между Китаем и Россием всегда было обоюдно выгодным. Объем торговли между нашими странами непрерывно растет. В настоящее время официально не заявлялась позиция Китая о полном прекращении закупок электроэнергии из России с 1 января 2026 года», — отметил депутат.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала о том, что с 1 января Китай полностью остановил закупки электроэнергии в России, решив не выбирать даже минимальные контрактные объемы, то есть около 12 мегаватт. По их оценке, в этом году экспорт вряд ли возобновится, поскольку внутренние цены в Китае опустились ниже того уровня, что предлагает российская сторона. Таким образом, у потребителей нет повода для продолжения сотрудничества.

Контракт, заключенный оператором импорта-экспорта «Интер РАО» в 2012 году с китайской Государственной электросетевой корпорацией предполагает, что за 25 лет Россия поставит 100 миллиардов киловатт-часов, то есть в среднем по 4 миллиарда в год.

