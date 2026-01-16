В российском городе перестал ходить транспорт из-за снега

В Ялте из-за аномальных осадков перестал ходить транспорт

Общественный транспорт перестал ходить в Ялте из-за снега, передает Telegram-канал Mash на волне.

Также в городе образовались пробки. Легковые автомобили на дорогах города начали буксовать и не смогли подняться в гору. Также сообщалось о нескольких авариях на покрытом льдом участке Красноармейской улицы.

В настоящее время температура в городе составляет минус 2 градуса.

Ранее на Ялту обрушился шторм — волнение моря на побережье достигло четырех баллов. За субботу, 10 января, в Крыму выпало 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри — 65 миллиметров.