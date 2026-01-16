Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:37, 16 января 2026Экономика

В российском городе перестал ходить транспорт из-за снега

В Ялте из-за аномальных осадков перестал ходить транспорт
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетШторм в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Общественный транспорт перестал ходить в Ялте из-за снега, передает Telegram-канал Mash на волне.

Также в городе образовались пробки. Легковые автомобили на дорогах города начали буксовать и не смогли подняться в гору. Также сообщалось о нескольких авариях на покрытом льдом участке Красноармейской улицы.

В настоящее время температура в городе составляет минус 2 градуса.

Ранее на Ялту обрушился шторм — волнение моря на побережье достигло четырех баллов. За субботу, 10 января, в Крыму выпало 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри — 65 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok