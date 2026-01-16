Реклама

В российском городе загорелся бизнес-центр с людьми

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В центре Владивостока вспыхнул сильный пожар в бизнес-центре «Игнат». Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры с места происшествия.

По его данным, возгорание произошло на первом этаже. Одна из посетительниц не смогла выйти на улицу и спряталась от огня на балконе, ее спасли сотрудники МЧС.

На кадрах виден густой черный дым, который выходит из здания. Как уточняет Shot, возгорание уже потушили, информация о пострадавших не поступала. Причина пожара неизвестна.

Ранее пожар произошел на территории Тимирязевской академии в Москве. Сообщалось, что он начался в учебно-производственном корпусе на Лиственничной улице, где находится птичник.

