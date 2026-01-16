В российском регионе депутаты захотели сократить свою численность

В Липецкой области депутаты предложили сократить состав облсовета

В Липецкой области депутаты предложили сократить состав облсовета. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк. Главное».

По его данным, речь идет о сокращении с 42 до 36 депутатов. Идею якобы поддержали 30 их них. Это может быть достигнуто за счет ликвидации одного из округов и сокращения по партийным спискам.

Инициативу планируют рассмотреть после 18 января.

Один из парламентариев — депутат облсовета Сергей Токарев раскритиковал предложение коллег. «Сокращение числа депутатов не приведет к серьезной экономии бюджетных средств», — утверждает он.

Ранее в Госдуме оценили предложение реформировать систему оплаты труда чиновников. Депутат Светлана Бессараб отнеслась к идее скептически. В российских условиях поднять зарплаты чиновникам можно только за счет сокращения их числа, заявила она.