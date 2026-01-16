В российском регионе ударили 53-градусные морозы

В Красноярском крае ударили 53-градусные морозы

В Сибири в пятницу, 16 января, ударили экстремально сильные морозы, сообщил Telegram-канал Mash.

Самые низкие температуры наблюдаются в Красноярском крае — в разных районах региона столбики термометров показали от минус 45 до минус 53 градусов, наименьшее значение было зафиксировано в деревне Лебедевке Боготольского муниципального округа. В Иркутской области температура упала до минус 50 градусов. Чуть более высокие показатели наблюдаются в Тогуле Алтайского края и Искитимском районе Новосибирской области — минус 47 и 45 градусов соответственно.

После прихода экстремальных морозов некоторые жители Новосибирской области стали снимать видео, на которых запускают морозные салюты из кружек на улице — вода замерзает прямо на лету. Во многих сибирских населенных пунктах отменили занятия в школах, а на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области приостановили работу многих канатных дорог и подъемников.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик морозов в Центральной России придется на выходные, 17-18 января.