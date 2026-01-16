Реклама

23:08, 16 января 2026

В США оценили ситуацию в Киеве

Дэвис: Ситуация в Киеве говорит о неспособности Украины победить Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация в Киеве наглядно показывает, что Украина не способна победить Россию. Ситуацию в украинской столице оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?» — подчеркнул Дэвис.

Он напомнил, что в Киеве отсутствуют электроснабжение и отопление, а жителям украинской столицы рекомендуют выехать из города.

Вечером 13 января Киев накрыл блэкаут. Сообщалось, что ситуация со светом на правом берегу украинской столицы ухудшилась до уровня, который ранее был на левом берегу. В некоторых районах города нет электричества более пяти дней.

