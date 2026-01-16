Реклама

18:14, 16 января 2026

В США захотели заменить шестиствольные «Миниганы»

TWZ: Вооруженные силы США поищут замену шестиствольным пулеметам Minigun
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Вооруженные силы США планируют заменить семейство шестиствольных пулеметов M134 Minigun (авиационный индекс — GAU-2/A) единой унифицированной моделью. О поиске преемника рассказали в публикации TWZ.

Военные хотят заменить все пулеметы на базе «Минигана» моделью, которая может получить обозначение GAU-24/A. Унификация позволит снизить нагрузку на логистику и облегчить обслуживание оружия. Разработанные в разные годы модификации M134 отличаются друг от друга, поэтому не все компоненты пулеметов взаимозаменяемы.

Исполнительный офис программы по беспилотной авиации и ударному оружию (входит в командование авиационных систем Военно-морских сил США) направил запрос на предоставление информации о возможностях для реализации программы GAU-24/A. Первые пять пулеметов хотят получить в течение 12 месяцев после заключения контракта. Флот планирует начать работы в 2027 финансовом году. По предварительным оценкам, замена оружия займет более трех лет.

Пулемет M134 с вращающимся блоком стволов приняли на вооружение в 1960 году. Электрический привод обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту. Пулемет использует патрон 7,62х51 миллиметр.

В мае в зоне СВО заметили многоствольный пулемет ГШГ, который используют для борьбы с дронами. Установленное в кузове пикапа оружие оснастили тепловизионным прицелом с дисплеем.

