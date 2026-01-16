Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:46, 16 января 2026Культура

Владимир Кехман покинул еще один театр на фоне уголовного дела

Владимир Кехман расторг контракт с Михайловским театром на фоне уголовного дела
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Михайловский театр Санкт-Петербурга прекратил трудовое соглашение с художественным руководителем Владимиром Кехманом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По информации источника, стороны расторгли контракт «по соглашению сторон». Известно, что исполнять обязанности художественного руководителя будет Александр Соловьев, который много лет работает в Михайловском на должностях главного дирижера и музыкального руководителя.

В качестве режиссера Кехман поставил на сцене театра оперы «Дама с камелиями», «Богема», «Пиковая дама».

В июле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении директора театра МХАТ Владимира Кехмана. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение с обычным словом

    Зеленский объявил о полученном серьезном пакете ракет к ПВО

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok