Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 16 января 2026Ценности

Внешность Кортни Кардашьян на снимках без фотошопа вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SL, Terma / BACKGRID / Legion-Media

Внешность сестры Ким Кардашьян, американской телезвезды и блогерши Кортни Кардашьян на снимках без фотошопа вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летнюю знаменитость запечатлели в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, когда она отправилась за едой навынос. Она предстала перед камерой в полный рост в белом свитшоте, синем плаще длины макси и черных легинсах. Также жена барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера уложила волосы в небрежный пучок, отказалась от макияжа и надела ботинки на массивной подошве.

Пользователи высказались об образе инфлюэнсерши в комментариях. «Боже мой! Я обожала Кортни. Как она могла так запустить себя?», «О нет, почему она так быстро стареет. Выглядит старше своей матери», «Это просто печально», «Единственная естественная Кардашьян», «Она отлично выглядит», «Мне нравится, что ей не нужно наносить макияж, чтобы выйти на улицу», «Наконец-то! Так приятно видеть естественное старение. Нужно снова нормализовать это. Она по-прежнему выглядит прекрасно», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в январе известная английская актриса, светская львица и предпринимательница Давиния Тейлор раскрыла секрет моложавой внешности в 48 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    В российском городе стали массово прыгать из окон из-за непогоды

    Жители Подмосковья устроили заезд по льду на электробайке и диване

    Россиянка Андреева победила соотечественницу и вышла в финал турнира WTA

    Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

    Не торопящихся убрать новогоднюю елку после праздников россиян предупредили об опасности

    На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok