Внешность Кортни Кардашьян на снимках без фотошопа вызвала споры в сети

Внешность сестры Ким Кардашьян, американской телезвезды и блогерши Кортни Кардашьян на снимках без фотошопа вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летнюю знаменитость запечатлели в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, когда она отправилась за едой навынос. Она предстала перед камерой в полный рост в белом свитшоте, синем плаще длины макси и черных легинсах. Также жена барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера уложила волосы в небрежный пучок, отказалась от макияжа и надела ботинки на массивной подошве.

Пользователи высказались об образе инфлюэнсерши в комментариях. «Боже мой! Я обожала Кортни. Как она могла так запустить себя?», «О нет, почему она так быстро стареет. Выглядит старше своей матери», «Это просто печально», «Единственная естественная Кардашьян», «Она отлично выглядит», «Мне нравится, что ей не нужно наносить макияж, чтобы выйти на улицу», «Наконец-то! Так приятно видеть естественное старение. Нужно снова нормализовать это. Она по-прежнему выглядит прекрасно», — разошлись во мнениях юзеры.

