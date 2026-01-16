Реклама

Во Франции неожиданно высказались о начале конфликта на Украине

Французский политик Сорлин: Конфликт на Украине начался не в 2022, а в 2014 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, когда была объявлена спецоперация (СВО), а с государственного переворота в Киеве за восемь лет до этого. Об этом в интервью ТАСС заявил французский политик Фабрис Сорлин.

«Европейские СМИ пытаются внушить нам, что война началась в феврале 2022 года, когда [президент РФ] Владимир Путин вдруг якобы решил захватить Украину, потому что его стране не хватает территорий. Любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь», — сказал он.

По его словам, Запад решил свергнуть экс-президента Украины Виктора Януковича за отказ подписывать соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза (ЕС). Сорлин подчеркнул, что на Майдане участвовал французский политик и журналист Бернар-Анри Леви.

Ранее Путин заявил, что Россия пока не видит готовности Украины к миру. Он напомнил, что украинский конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году.

