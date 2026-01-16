Военкомат в российском городе захотели сжечь

Суд арестовал на два месяца жительницу Мурманска за попытку поджечь военкомат

Октябрьский районный суд Мурманска арестовал на два месяца местную жительницу, захотевшую сжечь здание военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Подсудимая — гражданка П., которой предъявлено обвинение в совершении преступления, за что предусмотрено минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд учел информацию о личности женщины.

В материалах указано, что она пыталась поджечь здание военкомата в Мурманске, но ее быстро задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

