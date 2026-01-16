Реклама

16:33, 16 января 2026Силовые структуры

Военкомат в российском городе захотели сжечь

Суд арестовал на два месяца жительницу Мурманска за попытку поджечь военкомат
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Октябрьский районный суд Мурманска арестовал на два месяца местную жительницу, захотевшую сжечь здание военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Подсудимая — гражданка П., которой предъявлено обвинение в совершении преступления, за что предусмотрено минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд учел информацию о личности женщины.

В материалах указано, что она пыталась поджечь здание военкомата в Мурманске, но ее быстро задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 19-летнего юношу, который пытался устроить поджог оборудования на железнодорожной станции в Инкермане и трансформаторной электроподстанции в Севастополе. Он действовал по указке телефонных мошенников.

