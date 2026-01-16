Реклама

09:33, 16 января 2026

Володин обвинил некоторые страны в нарушениях международного права

Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин обвинил некоторые страны в нарушениях международного права. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобное недопустимо в современном многополярном мире. «Безопасность для одних не может быть обеспечена за счет безопасности других», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что президент России Владимир Путин накануне дал четкий сигнал тем, кто живет мыслью о развязывании войн и подчинении себе слабых. Глава государства призвал задуматься о всеобщей глобальной безопасности.

До этого сообщалось, что Путин в Кремле принял верительные грамоты у послов зарубежных государств.

На церемонии президент объявил о готовности России к восстановлению отношений с европейскими странами. Он подчеркнул, что контакты были нарушены не по вине российской стороны.

