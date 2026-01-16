Возлюбленную Джейсона Стэйтема заметили в шапке-ушанке

Возлюбленную Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли заметили в шапке-ушанке

Возлюбленную актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли заметили в шапке-ушанке. Новыми снимками она поделилась на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица проводит отпуск вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии. Знаменитость показала кадры, сделанные во время катания, а также снимок на балконе отеля, где она позирует в белой шапке-ушанке вместе с дочерью.

Известно, что Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Вместе они воспитывают двоих детей.

В сентябре Джейсона Стэйтема сравнили с кавказцем из-за неожиданной детали во внешности.