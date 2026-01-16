Психотерапевт Панкратов: У Каллас фиксируется дефицит социального интеллекта

У верхового представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас фиксируется дефицит социального интеллекта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов.

«Она "предполагает, что слушатель обладает схожим пониманием права, процессов, аргументации, логики", и фрустрируется, когда аудитория её не понимает», — пояснил он. По словам собеседника издания, у Каллас наблюдается «устойчивый набор черт, который в кризисной ситуации становится фактором дестабилизации». Он утверждает, что глава евродипломатии является слабо подготовленным человеком и подвержена эмоциям.

Ранее Панкратов заявил, что Кая Каллас утратила профессиональный самоконтроль. Он отметил, что ее слова о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности представляют собой не просто неудачную шутку. Как указал профайлер, дипломат такого уровня знает, что все публичные заявления фиксируются и анализируются.