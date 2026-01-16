ВСУ выпустили по территории России реактивные снаряды HIMARS и ракеты «Нептун»

Минобороны России: Системы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и три ракеты «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали территорию России снарядами из западного вооружения и ракетами. Подробности об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 управляемую авиабомбу, 3 ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо того, украинские войска выпустили 21 снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Их удалось уничтожить, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России сбросили снаряд весом полтонны на важный объект Вооруженных сил Украины - понтонную переправу через реку Оскол под Купянском в Харьковской области.