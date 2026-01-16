Реклама

22:43, 16 января 2026Бывший СССР

Выступление министра энергетики в Раде собрало «аншлаг»

Лишь несколько депутатов выслушали в Раде выступление Шмыгаля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Lars Schroder / Reuters

Выступление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Верховной Раде выслушали лишь несколько депутатов. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Агентство иронично назвало ситуацию аншлагом.

«Мы не знаем, это в такой удачный момент кадр сделан и не все депутаты успели вернуться из курилок или с суда по защите Тимошенко, но все же немного удручает», — говорится в публикации.

Ранее Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. Он подчеркнул, что многие регионы Украины провалили подготовку к зиме. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых районах.

