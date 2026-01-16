Реклама

Захарова «поручила» Кличко толково объяснить противоречия в деле Тимошенко

Захарова: Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, объяснит только Кличко
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Только мэр Киева Виталий Кличко может толково объяснить, почему ворует украинский лидер Владимир Зеленский, а в тюрьму за коррупцию сядет Юлия Тимошенко. Так о суде над лидером партии «Батькивщина» высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко», — заявила дипломат.

Ранее суд назначил Тимошенко залог в размере 33 миллионов гривен и ношение электронного браслета. Помимо этого, она обязана сдать свой заграничный паспорт, а также ей запретили общаться с 66 депутатами. Политик подозревается в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах.

