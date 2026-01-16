Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 16 января 2026Россия

Жена-украинка предлагала сдаться ВСУ участнику «Бахмутской мясорубки»

Ветеран СВО рассказал о предложении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Ветеран специальной военной операции рассказал о бывшей жене-украинке, которая предлагала ему сдаться украинским войскам. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Россиянин женился в 2022 году. Через месяц он добровольно ушел на СВО, где участвовал в битве за город Артемовск (Бахмут) — «Бахмутской мясорубке», как называл ее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На заработанные деньги боец купил квартиру и дал жене миллион рублей.

Вскоре пара развелась. По словам солдата, бывшая жена хотела без его ведома продать жилье. Кроме того, она прописала в квартире чужих людей, пояснил собеседник канала. «Она мне предлагала сдаться ВСУ», — заявил боец, указав, что это было еще до развода.

Квартиру с бывшей женой россиянину пришлось делить в суде. Суд признал за украинкой право на четверть недвижимости. Решение не устроило ни ветерана, ни его бывшую супругу — оба подали апелляционные жалобы.

Ранее жительница Волгограда потратила три миллиона рублей мужа-бойца СВО. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Орбан оценил запрошенную Украиной ужасную сумму

    Путин созвонился с президентом Ирана

    Москвичам пообещали теплое Крещение

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok