Жена-украинка предлагала сдаться ВСУ участнику «Бахмутской мясорубки»

Ветеран СВО рассказал о предложении

Ветеран специальной военной операции рассказал о бывшей жене-украинке, которая предлагала ему сдаться украинским войскам. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Россиянин женился в 2022 году. Через месяц он добровольно ушел на СВО, где участвовал в битве за город Артемовск (Бахмут) — «Бахмутской мясорубке», как называл ее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На заработанные деньги боец купил квартиру и дал жене миллион рублей.

Вскоре пара развелась. По словам солдата, бывшая жена хотела без его ведома продать жилье. Кроме того, она прописала в квартире чужих людей, пояснил собеседник канала. «Она мне предлагала сдаться ВСУ», — заявил боец, указав, что это было еще до развода.

Квартиру с бывшей женой россиянину пришлось делить в суде. Суд признал за украинкой право на четверть недвижимости. Решение не устроило ни ветерана, ни его бывшую супругу — оба подали апелляционные жалобы.

Ранее жительница Волгограда потратила три миллиона рублей мужа-бойца СВО. В отношении нее возбуждено уголовное дело.