Звезду «Закона и порядка» обвинили в педофилии

Актера и продюсера Тимоти Басфилда обвинили в сексуальном насилии над детьми

Голливудский актер и продюсер Тимоти Басфилд стал обвиняемым по делу о педофилии. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на материалы суда.

По информации источника, Басфилду были предъявлены два обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним, а также жестоком обращении с детьми. Обе предполагаемые жертвы — актеры сериала «Уборщица», на котором Тимоти работал в качестве постановщика нескольких эпизодов. В частности, один из детей заявил правоохранителям, что Басфилд трогал его в интимных местах.

Известно, что 68-летний Басфилд сам пришел в полицию, не признав себя виновным, а также обратился к властям со словами: «Я ничего не делал этим маленьким мальчикам».

Также есть информация еще об одном иске в адрес режиссера: его подала женщина, которая 30 лет назад проходила прослушивание в театре Басфилда, Ей тогда было 16 лет.

Ранее известный австралийский писатель Крейг Сильви был арестован по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. 43-летнего автора обвинили в общении с лицами, совершившими преступления, связанные с эксплуатацией детей.