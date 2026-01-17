81-летний президент переизбрался в седьмой раз

81-летний президент Уганды Мусевени переизбрался на пост в седьмой раз

Президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на этот пост в седьмой раз, сообщает ТАСС со ссылкой на канал UBC.

81-летний Мусевени получил 71,65 процента голосов избирателей. Власти утверждают, что выборы прошли в спокойной обстановке, однако газета Daily Nation пишет, что в центральных районах страны проходили протесты, жертвами которых стали по меньшей мере 12 человек. Также издание New Vision отметило, что во время выборов были задержаны 505 человек за подкуп избирателей, вброс бюллетеней и нападения на полицию.

Кроме того, основной соперник Мусевени на выборах Боби Вайн, получивший почти 25 процентов голосов, сообщил, что против него провели рейд военные, однако он сбежал от них. Он также отверг результаты выборов.

Отмечается, что Мусевени находится у власти с 1986 года. Его новый президентский срок составит пять лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что Уганда заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в нефтегазовой сфере. Кроме того, страна захотела постепенно отменить визы для российских туристов.