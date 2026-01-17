Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
01:02, 17 января 2026Авто

Две россиянки погибли при столкновении тюбинга с машиной

В Новгородской области 2 девушки погибли при столкновении тюбинга с машиной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новгородской области две девушки, катавшиеся на тюбинге, погибли при столкновении с машиной. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, трагедия произошла 16 января в 21:40 в городе Сольцы. Водитель 2005 года, управлявший автомобилем ВАЗ 2114, буксировал тюбинг, на котором находились две девушки.

«Во время буксировки тюбинг совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении а/м “ВАЗ 2112”. В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности погибших уточняются.

Ранее житель Красноярского края прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник. Ему предстоит долгая реабилитация, прежде чем он сможет начать ходить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Столтенберг призвал Запад к одному действию в отношении России

    Цены на газ в Европе выросли за день и побили новый рекорд

    Две россиянки погибли при столкновении тюбинга с машиной

    Названа способная убедить НАТО не совершать провокаций на Балтике страна

    Раскрыта дата производства российского аналога Starlink

    Посольство Украины в Иране приостановило работу

    Землю накрыла третья за январь магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok