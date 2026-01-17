Две россиянки погибли при столкновении тюбинга с машиной

В Новгородской области 2 девушки погибли при столкновении тюбинга с машиной

В Новгородской области две девушки, катавшиеся на тюбинге, погибли при столкновении с машиной. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, трагедия произошла 16 января в 21:40 в городе Сольцы. Водитель 2005 года, управлявший автомобилем ВАЗ 2114, буксировал тюбинг, на котором находились две девушки.

«Во время буксировки тюбинг совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении а/м “ВАЗ 2112”. В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности погибших уточняются.

Ранее житель Красноярского края прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник. Ему предстоит долгая реабилитация, прежде чем он сможет начать ходить.