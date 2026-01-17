Реклама

02:07, 17 января 2026Бывший СССР

Двух известных российских хоккеистов внесли в базу «Миротворца»

Российские хоккеисты Каблуков и Каменев попали в базу данных «Миротворца»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Каблуков и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев внесены в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции. Помимо этого, присутствие на региональном этапе футбольного детского фестиваля «Чемпионат победителей».

37-летний нападающий Илья Каблуков выходит на лед за китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». До этого Каблуков вместе с петербургским СКА дважды взял Кубок Гагарина, еще один раз стал обладателем Кубка в составе омского «Авангарда».

Форвард Владислав Каменев же временно отстранен от хоккея за нарушение антидопинговых правил. В КХЛ он выступал за ЦСКА, СКА и магнитогорский «Металлург». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выходил на лед за «Нэшвил» и «Колорадо».

Кроме того, в базу «Миротворца» попал российский рэпер Boulevard Depo, а 2 января в базу были внесены 24 ребенка.

