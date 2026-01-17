Реклама

Экс-аналитик ЦРУ признал превосходство России перед США

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: РФ имеет преимущество в стратегических вооружениях
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На сегодняшний день Россия превосходит Соединенные Штаты и Евросоюз как в обычных, так и в стратегических вооружениях. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Дело не только в "Орешнике", но и в "Посейдоне" и многих других. Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях», — отметил он.

При этом Макговерн с возмущением отметил, что Запад продолжает провоцировать и раздражать Россию.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что недавний запуск «Орешника» закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений XXI века.

До этого стало известно, что в результате удара «Орешника» по Львову выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

