Экономика
17:16, 17 января 2026Экономика

Евросоюз придумал способ бороться с упадком промышленности

ЕС решил бороться с упадком промышленности, обеспечив приоритет местных компаний
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Европейский союз (ЕС) намерен бороться с упадком промышленности с помощью закона «Сделано в Европе», обеспечив приоритет местных компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ряд новых условий, которые обеспечат приоритет для местных компаний при принятии инвестиционных решений государствами-членами ЕС и иностранными фирмами, что противоречит философии свободной торговли, которая десятилетиями определяла политику объединения.

ЕК предложит правила, согласно которым ключевые иностранные инвестиции будут осуществляться при соблюдении строгих условий в отношении обмена технологиями, найма местных работников и создания совместных предприятий с европейскими компаниями.

Новые правила призваны повысить устойчивость цепочек поставок в ЕС и защитить промышленный потенциал в условиях углубляющегося спада производства в Европе.

Ранее ЕК ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен отметила, что, помимо европейских оборонных концернов, приоритетное право поставок военной техники получат профильные заводы, расположенные на Украине и в странах Европейской зоны свободной торговли.

