Экономика
14:11, 17 января 2026Экономика

Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Новороссийск. Контейнерный терминал в торговом порту

Новороссийск. Контейнерный терминал в торговом порту. Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Итальянская финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металлического сырья. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Издание отмечает, что судно перевозило 33 тысячи тонн черных металлов, транспортируемых в нарушение санкций, введенных против РФ после начала специальной военной операции. Также уточняется, что «экстренное превентивное изъятие» было подтверждено следственным судьей Бриндизи и одобрено апелляционным судом. На данный момент импортер, судовладелец и некоторые члены экипажа находятся под следствием по обвинению в уклонении от соблюдения ограничительных мер Евросоюза.

Ранее к решению Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель присоединился Лондон.

