Экономика
16:54, 15 января 2026Экономика

Великобритания поддержала снижение потолка цен на российскую нефть

Лондон вслед за ЕС снизил потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

К решению Евросоюза снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара присоединился Лондон. Об этом говорится в документе Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Лимит, нынешнее значение которого установлено 2 сентября 2025 года, изменится 31 января в 23:00 по местному времени, то есть 1 февраля по московскому. Поставки, начатые до этой даты и проходящие на текущих условиях ценового потолка, должны быть завершены в период до 17 апреля.

Ограничения подразумевают, что компании из стран, власти которых их поддержали, не имеют права участвовать в транспортировке партий российской нефти и оказании сопутствующих услуг, в том числе страховых, если партия продана по более высокой стоимости. Главной целью потолка цен его авторы называют снижение доходов российской власти, используемых для продолжения боевых действий на Украине, при сохранении объемов поставок на мировой рынок.

По итогам декабря 2025 года стоимость российской нефти Urals, используемая в целях налогообложения (выше реальной стоимости из-за учета более дорогого сорта ESPO), опустилась, по данным Минэкономразвития, до 39,18 доллара за баррель, что на пять долларов ниже, чем в декабре.

На этом фоне Минфин перенес на неопределенный срок публикацию данных о нефтегазовых доходах федерального бюджета за декабрь. Ведомство объяснило задержку «завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года».

