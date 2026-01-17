Реклама

12:40, 17 января 2026Культура

Иван Ургант расплакался на церемонии прощания с Игорем Золотовицким

Иван Ургант пришел на церемонию прощания с Игорем Золотовицким и расплакался
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант пришел на церемонию прощания с актером Игорем Золотовицким и расплакался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он возложил цветы к гробу артиста, обнялся с его сыновьями и поцеловал руку его жене. Отмечается, что их семьи много лет дружили, ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками.

По данным издания, шоумен впервые за долгое время появился на публике в России, а на прощание с Золотовицким пришел вместе с супругой.

Заслуженного артиста России, актера театра и кино, телеведущего и театрального педагога Игоря Золотовицкого не стало 14 января в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Артисту резко стало хуже после курсов химиотерапии, он был подключен к аппарату ИВЛ.

