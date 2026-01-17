Канцелярия Нетаньяху раскритиковала объявление состава комитета по управлению Газой

Офис Нетаньяху: объявление состава комитета по Газе было согласовано с Израилем

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала объявленный Белым домом состав комитета по управлению сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с государственным секретарем США», — сказано в официальном заявлении офиса израильского премьера для прессы.

16 января на сайте Белого дома был опубликован состав комитета по управлению Газой. В него вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр. Также в состав комитета вошли глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел. Кроме того, в списке указан миллиардер Марк Роуэн.

Ранее сообщалось, что президент Трамп предложил расширить «Совет мира», который организуется Вашингтоном для мониторинга за территорией сектора Газа. По данным газеты Financial Times, в него могут войти Украина и Венесуэла.