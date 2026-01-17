Реклама

17:19, 17 января 2026

Мальчик выстрелил в забравшего у него приставку отца

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Joeri Mostmans / Shutterstock / Fotodom

В США 11-летний мальчик выстрелил в отца. Об этом сообщает The Guardian.

Преступление произошло в штате Пенсильвания в ночь на 13 января. Вечером 42-летний Дуглас Дитц отобрал у сына игровую консоль Nintendo Switch и велел ему идти спать. Мальчик разозлился на отца, нашел ключ от сейфа в спальне родителей, достал оттуда пистолет, зарядил его и выстрелил Дитцу в голову. Спасти мужчину не смогли.

Когда на место прибыли полицейские, мальчик рассказал им, что разозлился на забравшего приставку отца и «не думал о последствиях» своих действий. Его задержали и поместили в камеру предварительного заключения. Слушание по делу назначено на 22 января, обвиняемому отказано в праве на залог, несмотря на возраст.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьник выстрелил из травматического пистолета в отца одноклассника. Стрелявшему 13 лет, в прошлом он не совершал никаких противоправных действий.

