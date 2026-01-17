Министр обороны Италии Крозетто признал неспособность Украины победить Россию

Украина неспособна победить Россию в военном конфликте. Заявление о неспособности Киева выстоять в конфликте с Москвой сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает издание Clash Report.

«Украина не может и никогда не сможет выиграть войну. Украина пытается выжить», — заявил чиновник.

Он выразил уверенность, что победой для Украины станет, если она вообще выстоит в конфликте с Россией.

Ранее Крозетто сравнил отправку войск в Гренландию с анекдотом. Министр обороны подчеркнул, что Италия не намерена отправлять на остров своих военнослужащих, а размещение войск в разных точках мира не является соревнованием.