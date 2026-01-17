Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 17 января 2026Мир

Министр обороны Италии сделал заявление о способности Украины победить Россию

Министр обороны Италии Крозетто признал неспособность Украины победить Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина неспособна победить Россию в военном конфликте. Заявление о неспособности Киева выстоять в конфликте с Москвой сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает издание Clash Report.

«Украина не может и никогда не сможет выиграть войну. Украина пытается выжить», — заявил чиновник.

Он выразил уверенность, что победой для Украины станет, если она вообще выстоит в конфликте с Россией.

Ранее Крозетто сравнил отправку войск в Гренландию с анекдотом. Министр обороны подчеркнул, что Италия не намерена отправлять на остров своих военнослужащих, а размещение войск в разных точках мира не является соревнованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео со своим сыном Адамом и сообщил новость о нем. Это произошло на фоне слухов о серьезном ДТП с его кортежем

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Сенате США пригрозили восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов

    Министр обороны Италии сделал заявление о способности Украины победить Россию

    Американский хоккеист сделал заявление о недопуске россиян к Олимпиаде

    Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

    Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы

    Мирный житель попал под удар беспилотника ВСУ в российском регионе

    Названы регионы России с самыми сильными крещенскими морозами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok