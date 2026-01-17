Мирный житель попал под удар беспилотника ВСУ в российском регионе

В Белгородской области мужчина получил ранения после удара БПЛА ВСУ

В селе Таврово Белгородского округа Белгородской области мирный житель попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Чиновник написал, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. На момент написания сообщения, мужчину везли на машине скорой помощи во вторую городскую больницу Белгорода. Гладков добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор также уточнил, что на месте взрыва беспилотника находился легковой автомобиль, получивший повреждения.

Ранее сообщалось, что российский чиновник попал под удар двух украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Пострадавшим оказался глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов.

