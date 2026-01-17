Реклама

Спорт
10:32, 17 января 2026

Названный Трампом легендарным российский вратарь впервые пропустил девять шайб в НХЛ

Названный Трампом легендарным Бобровский впервые пропустил девять шайб в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: James Guillory / Reuters

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский впервые в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пропустил девять шайб в одном матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ночь на субботу, 17 января, «Флорида» на выезде проиграла клубу «Каролина Харрикейнс». Игра завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Никишин и Андрей Свечников.

Бобровский провел на площадке весь матч. Ранее он дважды пропускал в играх НХЛ по восемь шайб.

16 января Бобровский вместе с другими игроками «Флориды» присутствовал на приеме у президента США Дональда Трампа в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке Стэнли-2025. Глава государства назвал россиянина легендарным вратарем.

