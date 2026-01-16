Трамп назвал россиянина из НХЛ легендарным вратарем во время приема в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов «Флорида Пантерс», которые в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Стэнли. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе «Флориды» на приеме присутствовали россияне — голкиперы Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов. Трамп выступил с речью, в которой отметил Бобровского.

«Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов», — заявил Трамп.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2. Команда два года подряд выигрывала титул.