16:01, 17 января 2026Россия

Объявлено об угрозе обрушения поврежденной при атаке ВСУ в российском городе многоэтажки

Чиновник Паремузов: Возможно обрушение здания в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Возможно частичное обрушение подъезда многоэтажки в Ростове-на-Дону — это здание подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и было серьезно повреждено 14 января. О возможной угрозе объявил чиновник Никита Паремузов, глава администрации Советского района Ростова-на-Дону, его слова приводятся в Telegram.

По словам Паремузова, вход в квартиры атакованного здания закрыт. «Эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены. Как только это будет сделано, можно будет говорить о возможности забрать документы и первоочередное необходимое имущество», — рассказал он.

Паремузов добавил, что власти города работают над тем, чтобы предотвратить мародерство.

Днем ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о массированной атаке беспилотников на российский областной центр.

