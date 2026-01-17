Реклама

Опубликованы кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о Зеленском

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Появились кадры разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона 10 мая 2025 года, в котором французский политик сообщает американскому коллеге о согласии лидера Украины Владимира Зеленского на предложение о 30-дневном прекращении огня. Видео опубликовало FranceTV на странице в соцсети X.

На кадрах Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем звонит по телефону Дональду Трампу, извиняясь за ранний звонок. Затем он спрашивает, может ли перезвонить американскому президенту уже вместе с другими лидерами через две минуты.

После этого он сообщает о согласии украинского лидера на предложение главы Белого дома. «Отлично! Нобелевская премия за это!» — ответил Трамп, называв французского коллегу «величайшим».

Ранее президент США заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а Владимир Зеленский — нет.

