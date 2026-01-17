Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 17 января 2026Мир

Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

Орбан удивился, что европейцы верят «детским сказкам» про репарации от России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth выразил удивление, что европейцы верят «детским сказкам» политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия.

По его словам, европейские лидеры «выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков», исходя из соображений, что «Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, данные Украине».

Орбан подчеркнул, что граждан Западной Европы кормят россказнями и сдерживают их недовольство.

Ранее Виктор Орбан ответил на требования Украины получить 800 миллиардов долларов, что деньги не растут на деревьях.

Позже он заявил, что те, кто думает, что предоставленные Евросоюзом кредиты для Украины будут компенсированы репарациями России, существуют в другой реальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Взрывы прогремели над двумя российскими городами

    В Киеве второй раз за ночь прозвучали взрывы

    Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма

    Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

    Названа причина «войны» между Зеленским и Кличко

    Специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену

    В Литве нашли виновных в поджоге производящего оборудование для ВСУ завода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok