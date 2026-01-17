Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

Орбан удивился, что европейцы верят «детским сказкам» про репарации от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth выразил удивление, что европейцы верят «детским сказкам» политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия.

По его словам, европейские лидеры «выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков», исходя из соображений, что «Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, данные Украине».

Орбан подчеркнул, что граждан Западной Европы кормят россказнями и сдерживают их недовольство.

Ранее Виктор Орбан ответил на требования Украины получить 800 миллиардов долларов, что деньги не растут на деревьях.

Позже он заявил, что те, кто думает, что предоставленные Евросоюзом кредиты для Украины будут компенсированы репарациями России, существуют в другой реальности.