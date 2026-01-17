Реклама

20:45, 17 января 2026

Оценены шансы Овечкина прервать победную серию Бобровского

Букмекеры высоко оценили шансы «Вашингтона» победить «Флориду» в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выступает российский нападающий Александр Овечкин, одержать победу над «Флоридой Пантерс», вратарем которых является Сергей Бобровский, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Аналитики высоко оценили шансы «Вашингтона»: победа хозяев в основное время оценивается в 2,23 (43 процента вероятности), ничья — 4,00, успех «Флориды» — 2,85. С учетом овертайма и буллитов триумф «Кэпиталс» идет за 1,72, «Пантерс» — за 2,10. Овертайм возможен с коэффициентом 3,60.

Ожидается результативный хоккей: тотал больше 5,5 шайб — 1,79, меньше — 2,01. Необычные ставки включают видеопросмотр в основное время («да» — 2,40, «нет» — 1,50) и тотал малых штрафов больше 10.5 минут — 1,31.

«Флорида» едет в Вашингтон после серии из двух побед подряд. Встреча регулярного чемпионата НХЛ стартует 18 января в 03:00 по московскому времени.

