Минобороны провело переговоры о военном сотрудничестве с тремя африканскими странами

Минобороны РФ провело переговоры о сотрудничестве с тремя африканскими странами

Представители Министерства обороны России провели в январе переговоры о военно-техническом сотрудничестве с военным руководством Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной Гвинеи и Камеруна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встречи были организованы по линии Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России в рамках укрепления дружественных отношений со странами Африканского континента. На переговорах обсуждались актуальные вопросы и перспективы военно-технического сотрудничества.

Представители Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной Гвинеи и Камеруна поблагодарили российскую сторону за подобные форматы общения, так как они способствуют укреплению отношений с Россией и «значительно повышают боеготовность национальных вооруженных сил».

В российском военном ведомстве отметили, что визиты военных делегаций происходили «совместно с деловыми заходами большого десантного корабля "Александр Отраковский" Северного флота».

Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия планирует увеличить поставки оружия и техники в Индию по сравнению с 2025-м. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева, перспективы российского военно-технического экспорта в 2026-м хорошие.