Почтальон наткнулся на голодного тюлененка посреди улицы

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Горлстон-он-Си, Великобритания, спасли тюлененка, потерявшего семью. Об этом пишет The Telegraph.

Голодного детеныша длинномордого тюленя нашел почтальон. Он наткнулся на него посреди улицы во время работы — животное лежало на пороге чужого дома. Почтальон сообщил о находке в центр реабилитации диких животных RSPCA, и тюлененка забрали.

Эксперты из центра определили, что детенышу было не больше двух недель. Он весил 11,8 килограмма — для его возраста это очень небольшой вес. Представители RSPCA отметили, что тюлененку придется пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться в дикую природу.

Они объяснили, что в ноябре 2025 года в водах у города Горлстон-он-Си были настолько сильные штормы, что на берег вынесло много тюленят. Они слишком рано оказались без матерей и стали пытаться выжить самостоятельно.

Сейчас RSPCA ищет таких тюленят, чтобы помочь им. По словам работников центра, иногда они оказываются в действительно странных местах. Например, одного тюлененка они нашли на краю поля.

Ранее сообщалось, что в США тюлень спасся от кровожадных косаток, запрыгнув на судно к людям. Косатки пытались добраться до добычи, раскачивая судно, но в конце концов уплыли.

