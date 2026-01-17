Реклама

Политолог оценил шансы территориальных уступок Украины ради ЕС

Политолог Асафов: Вступление в ЕС для Украины не является первостепенной задачей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Вступление в Европейский союз (ЕС) не является для Украины первостепенной задачей, ключевым вопросом для Киева остаются обсуждения территорий. Шансы уступок оценил политолог Александр Асафов в беседе с «ВФокусе Mail.ru».

«Вопрос обсуждения территории, конечно, ключевой. Здесь есть сигналы из Вашингтона, и понятно, как к этому относится киевский режим в его нынешнем представлении», — сказал Асафов.

По его словам, вступление Украины в ЕС маловероятно из-за того, что несколько стран-членов объединения выступают против данных процессов.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Тома Ренье заявил, что сообщения о том, что Брюссель рассматривает упрощенную процедуру вступления Украины в Европейский союз в рамках возможного мирного соглашения, являются спекуляциями.

