Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:52, 17 января 2026Из жизни

Принцу Уильяму запретили кататься на самокате по территории его нового имения

DM: Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его имения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: dailymail.co.uk

Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Отмечается, что семья принца переехала в Форест-Лодж, внесенный в список памятников архитектуры и расположенный на обширной территории поместья Беркшир.

При этом правила королевского парка гласят, что электросамокаты, которые Уильям предпочитает использовать в качестве транспорта, «не допускаются» на территорию парка «из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения».

Это означает, что он больше не сможет перемещаться на любимом двухколесном транспорте, как делал это раньше, когда жил в отдельном поместье в Виндзорском замке.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл начала делать закладки. Она представила первый продукт 2026 года для своего лайфстайл-бренда As Ever — кожаную закладку для книг. Ограниченную партию закладок ручной работы с золотой надписью fell asleep here («уснула на этом месте») раскупили быстрее, чем за полчаса, несмотря на цену в 18 долларов (около 1,4 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал атаковать Иран и передумал

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    На Украине порассуждали об отправке ВСУ на защиту Гренландии

    Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО

    ФСБ заявила о предотвращении терактов в двух российских регионах

    Принцу Уильяму запретили кататься на самокате по территории его нового имения

    Экстремистам позволят торговать овощами со своего участка

    Артемий Лебедев признался в зависти к одной европейской стране

    Жена Макрона стала диджеем в Диснейленде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok