Принцу Уильяму запретили кататься на самокате по территории его нового имения

DM: Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его имения

Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Отмечается, что семья принца переехала в Форест-Лодж, внесенный в список памятников архитектуры и расположенный на обширной территории поместья Беркшир.

При этом правила королевского парка гласят, что электросамокаты, которые Уильям предпочитает использовать в качестве транспорта, «не допускаются» на территорию парка «из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения».

Это означает, что он больше не сможет перемещаться на любимом двухколесном транспорте, как делал это раньше, когда жил в отдельном поместье в Виндзорском замке.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл начала делать закладки. Она представила первый продукт 2026 года для своего лайфстайл-бренда As Ever — кожаную закладку для книг. Ограниченную партию закладок ручной работы с золотой надписью fell asleep here («уснула на этом месте») раскупили быстрее, чем за полчаса, несмотря на цену в 18 долларов (около 1,4 тысячи рублей).